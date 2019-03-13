網球》詹家姊妹逆轉勝謝淑薇 首晉印地安泉女雙4強

詹詠然（右起）與詹皓晴聯手逆轉勝，姊妹首度晉級印地安泉女雙4強。（ 詹詠然提供）

記者梁偉銘／綜合報導〕WTA（職業女網總會） Premier Mandatory高等級的美國印地安泉網賽，今再度上演「寶島內戰」！這回輪到第8種子詹詠然／詹皓晴一吐悶氣，4：6、6：2、11：9大逆轉第3種子謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova），詹家姊妹聯手首闖女雙4強，不但回報上月杜拜輸球之仇，也中止對戰小薇3連敗。



謝淑薇與詹家姊妹交手多達5回，對戰紀錄形成3勝2敗。今年元月杜拜4強碰頭，小薇與史崔可娃直落2勝出順勢攻頂；去年印地安泉16強，小薇原班人馬歷經「超級搶10」也出線；2013年廣州4強狹路相逢，小薇則與中國彭帥贏球；大小詹雖於2007年桃園海碩盃決賽險退小薇與妹妹謝語倢（原名謝淑映），但非WTA等級巡迴賽。

第二度榮獲WTA「單月最佳突破獎」的謝淑薇，與史崔可娃正是去年印地安泉冠軍組合， 志在衛冕的「台捷聯軍」 展現贏球氣勢與豐富經驗，8強開賽壓制大小詹攻勢，第5、7局接連突破拉開差距，即使第8局被回破，被追到5：4，但「台捷聯軍」 及時保發先馳得盤。

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次盤雙方第2、3局互破，之後雙詹強力反撲，2：2之後連破帶保，横掃4局扳回一城；戰線拉入「超級搶10」，小薇組合全力搶攻4：1開局，但韌性十足的大小詹追成5：5平手，還後來居上9：7率先聽牌，儘管「台捷聯軍」又追回2個賽末點，雙詹換邊後連下關鍵2球滅火，總計激戰1小時27分鐘驚險出線。

謝淑薇女雙止步八強。（資料照，法新社）



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