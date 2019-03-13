MLB》太空人潛力好手去年動刀 今藥檢未過遭禁賽80場

太空人23歲潛力投手瑪特斯因藥檢未過，遭禁賽80場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人23歲潛力投手瑪特斯（Francis Martes）去年因動手肘韌帶置換手術（Tommy John），沒有在大聯盟出賽，如今又因藥檢未過，驗出可洛米分（Clomiphene），將遭禁賽80場。

瑪特斯在棒球網站「Baseball Prospectus」2017年列出的101名潛力新秀中，排在第28位。他在2017年登上大聯盟，該年出賽32場有4場先發，戰績5勝2敗防禦率5.80，有2次中繼點，吃下54.1局。瑪特斯去年在3A先發4場，去因手肘受傷，8月動手肘韌帶置換手術，今年預計整季缺席。

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太空人球團今天發聲明表示，「我們希望瑪特斯能這事中學到經驗，並期待他回到賽場後，能有一個成功的職業生涯。」

可洛米分是一種通常用於女性生育得藥物，也能改變男性的睪酮水平，提升肌肉力量和運動表現。

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