NBA》魏少被爵士迷激怒原因曝光 官方祭出懲處

魏斯布魯克槓上爵士迷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）昨槓上爵士球迷，雙方互噴垃圾話，最終該名觀眾被永久禁止入場，而魏斯布魯克因噴髒字遭罰2萬5000美元。

魏斯布魯克去年季後賽就有和爵士迷吵架的案例，今年例行賽來到鹽湖城，他再次和主場觀眾槓上，不斷跟場邊球迷「溝通」，最後氣憤地直接用髒字伺候對方，「我一定會搞死你們（I fxxk you up），我跟你保證，同時對天發誓，我會讓你跟你的太太吃不完兜著走！」

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賽後魏斯布魯克解釋，會發怒是因為爵士迷對著他說，「就像你一直習慣的，給我跪下吧！」魏斯布魯克認為，「這根本一點都不尊重人，還帶有種族歧視，不該這樣的。」

今聯盟祭出懲處，爵士也發布官方聲明，不再讓該名球迷入場，不過「KSL TV's Felicia Martinez」消息指出，該名球迷強調自己並無任何種族歧視言論，他打算提出控訴。

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