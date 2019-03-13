NBA》台灣之友！ 暴龍明星這樣照顧林書豪 外媒也吃驚（影音）

林書豪。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪加盟暴龍的頭幾場比賽打得掙扎，但在這波客場連戰中進攻端回溫，NBA加拿大官網特地撰文指出，這部分得感謝主控羅利（Kyle Lowry），幾波進攻更可以看出這位暴龍靈魂人物的無私。

羅利。（資料照，法新社）

官網記者Carlan Gay表示，林書豪加盟暴龍後，在場上想太多、缺乏自信，而羅利作為暴龍隊的核心和靈魂前來解救，過去幾場比賽，都刻意在進攻端作球給林書豪表現。

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他舉例，對戰鵜鶘第4節前段一波快速反擊，鮑威爾（Norman Powell）一個漂亮傳球到羅利手上，羅利已經可以輕鬆上籃，但又刻意傳給了側邊的林書豪。Carlan Gay指出，「這是羅利當晚第10次助攻，不過撇開數據，我相信如果那時底線附近的人不是林書豪，羅利會選擇自己上籃拿下這2分，但因為他知道球隊在季後賽需要林，所以希望他進球。」

同場比賽，林書豪抓下防守籃板，在旁的羅利不像大多數的控球後衛那樣跟他要球，於是林書豪長驅直入帶過半場，最後充滿信心射入三分打掉這波進攻，「羅利表現出來的舉動已足夠讓林書豪知道這時候投籃是OK的。」

再下一場比賽對上熱火，第四節中段，羅利接獲加索（Mar Gasol）的傳球時已經是個超大空檔，當場上所有人都以為他要在三分線出手，最後卻選擇傳給在底角等球已經5秒的林書豪。「再一次，也許若不是林書豪站在那，羅利會自己投掉。」

文章表示，有了羅利的幫忙，林書豪明顯更能融入暴龍這支爭冠勁旅。而羅利昨天在暴龍慘敗給騎士的比賽中，第4節扭傷左腳踝提前退場，所幸總教練納斯（Nick Nurse）表示，他在明天對湖人的比賽應該能夠上場。

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