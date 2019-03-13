MLB》打哪一棒都沒差 阿庫尼亞：我球來就打

阿庫尼亞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年國聯新人王阿庫尼亞（Ronald Acuna）今天面對紅雀開幕戰先發投手米可拉斯（Miles Mikolas），繳出單場3安含1支陽春砲的優秀成績。目前為止他在春訓期間有著1.208的攻擊指數。他自己也對近況很滿意。

「從春訓開始，我就感覺很好。不過隨著比賽一直進行，我感覺更好了，」阿庫尼亞透過翻譯說道。「我認為最近這些打席中我更有耐心了。僅管春訓開始時打擊結果不是我們想要的，我依然有很好的打擊內容，現在成果慢慢展現出來了。」

請繼續往下閱讀...

阿庫尼亞說：「我已經準備好要開季了，我從春訓的第一天就很渴望新球季的到來。但一當賽季開始時，就有很多事是我無法控制的了，我所能掌握的的就是我的份內事。」

阿庫尼亞去年敲出了26轟、攻擊指數0.917讓他拿下了新人王。他說他比較喜歡打第一棒，但是如果之後進入中心打線的話，他也不會在心態上有所改變。「對我來說都是一樣的，球來就打。」阿庫尼亞說道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/