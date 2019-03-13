棒球》「永不回韓國」 KBO讓大聯盟投手怒了！

響尾蛇投手凱利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕凱利（Merrill Kelly）靠著在韓職（KBO）闖蕩4年繳出的精采表現拚上大聯盟，圓夢過程相當激勵人心，但離開的過程卻是一段夢魘，讓凱利堅定表示，再也不願回去韓國。

凱利在2010選秀被光芒在第8輪挑中，期間都在小聯盟打拚，最高層級只打到3A，苦無踏上大聯盟投手丘，最後轉念投奔海外，2015年來到KBO打拚，去年收到響尾蛇通知開心返美，卻在機場過海關時因稅款被攔下，讓凱利對韓國留下不好回憶。

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凱利告訴《The Athletic》記者Zach Buchanan，他過海關時被留下來盤問，沒收18萬美元的支票，韓政府表示，這是凱利該繳的稅款，如果想離開就得付錢。

凱利指出，球隊並未向他們解釋合約中附帶的稅款說明，但KBO堅稱條文列的十分清楚，有了如此不愉快的經驗，凱利已經不想再踏上韓國，他的經紀人桑尼克（Matt Sosnick）說，「他（凱利）永遠都不會再回到那個地方了，這根本是敲詐，不過也拜這次經驗所賜，我現在知道更多韓國稅務知識。」

不只凱利有過不好的回憶，投奔KBO的前海盜投手林伯倫（Josh Lindblom），去年也被韓國稅務局強制徵收50萬美元，文中指出，韓國在2014年執行稅收改制，居留日超過183天就得比照當地人民的課稅水準，並非球員設想的22％，若達最高收入標準，稅率最高至46.2％，趴數的差異或許是球員得多繳錢的原因。

不過，凱利拿出KBO球隊給出的合約，上面明確表明稅款為薪水的22％，但媒體向官方求證，得到該合約並非「官方版」的答案，官方強調，一切得比照當地政府的規定，不會幫球員負擔多出的費用，讓凱利至今都感到相當憤怒。

不像凱利已經有大聯盟的工作，林伯倫雖然有不愉快的經驗，仍選擇留在KBO奮鬥，他前3年效力樂天巨人，去年轉戰斗山熊後繳出15勝4敗的出色成績，已經和球團達成續約協議，最後他開玩笑表示，「我想今年我應該又要收到新帳單了吧！」

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