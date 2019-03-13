羽球》中斷對戰戴資穎11連敗 陳雨菲透露贏球關鍵

中國女將陳雨菲（右）上週在全英賽擊敗世界球后戴資穎（左），奪得首座全英賽冠軍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國女將陳雨菲上週在全英賽擊敗世界球后戴資穎，不但首度奪冠，還中斷對戰小戴的11連敗。陳雨菲坦言，以前對決戴資穎都沒有自信，這次能贏球的關鍵是在心態。

陳雨菲在全英賽冠軍戰中，以21：17、21：17直落二勝戴資穎，成為自2014年的王適嫻後，再度有中國女單選手於全英賽摘冠。這讓陳雨菲的積分增加至87499分，女單排名升至生涯新高的第二名。

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中國女將陳雨菲的女單排名升至第二名。（資料照，法新社）

《BWF》官網報導，陳雨菲表示，在冠軍戰之前，很多球迷說她從未擊敗過戴資穎，比賽期間自己一直在調整狀況，沒有受到外界聲音的影響，「我認為獲勝的關鍵因素在於心態，之前和她比賽，我從來都沒有自信，導致我在攻擊時有點猶豫，這次我有了巨大領先優勢，當她把比分追近時，我告訴自己要冷靜，相信自己。」

陳雨菲指出，「這場勝利對我而言意義重大，全英賽是一個歷史悠久的知名賽事。我們非常重視這比賽，贏得這戰是對我能力的自我肯定。」

世界球后戴資穎。（資料照，法新社）

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