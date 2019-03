網球》希臘新星輸球狂撂日語 網友驚：說得比大坂直美還好

齊齊帕斯。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕近來人氣竄升的20歲希臘新星齊齊帕斯(Stefanos Tsitsipas)雖然在印地安泉大師賽男單二輪出局,但他賽後竟用日文發表感言,由於用法標準,引來網友的驚呼。

請繼續往下閱讀...

齊齊帕斯最近在推特用日文寫下:「磨難可以帶來強大,感謝印地安泉舉辦了今年最棒的巡迴賽!」由於他的阿姨嫁給日本人,先前受訪時也曾說過,他小時候深受日本動漫影響、想住在日本,算是相當親日。

外國網友留言:「尷尬的是當你看到齊齊帕斯的日文比大坂直美還要好....」就在網友驚呼之餘,他隨後又上傳了和表姊在日式居酒屋的合影,寫下「愛你!」

Best cousin in the entire !

あなたを愛してます! pic.twitter.com/yywzWifDIA