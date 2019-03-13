網球》希臘新星輸球狂撂日語 網友驚：說得比大坂直美還好

齊齊帕斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近來人氣竄升的20歲希臘新星齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）雖然在印地安泉大師賽男單二輪出局，但他賽後竟用日文發表感言，由於用法標準，引來網友的驚呼。

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齊齊帕斯最近在推特用日文寫下：「磨難可以帶來強大，感謝印地安泉舉辦了今年最棒的巡迴賽！」由於他的阿姨嫁給日本人，先前受訪時也曾說過，他小時候深受日本動漫影響、想住在日本，算是相當親日。

外國網友留言：「尷尬的是當你看到齊齊帕斯的日文比大坂直美還要好....」就在網友驚呼之餘，他隨後又上傳了和表姊在日式居酒屋的合影，寫下「愛你！」

Best cousin in the entire !

あなたを愛してます！ pic.twitter.com/yywzWifDIA — Stefanos Tsitsipas （@StefTsitsipas） 11 March 2019

齊齊帕斯日前雖然在印地安泉輸給加拿大新秀阿里辛（Felix Auger-Aliassime），第二輪就出局，但在澳網打入四強、杜拜打入決賽，ATP最新世界排名上升到第10名，也是他生涯首次進入世界前十高手之列。

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