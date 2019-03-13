MLB》五年後哪隊最能打？洋基、教士、費城都上榜

〔體育中心／綜合報導〕美媒《Bleacher Report》的作家Joel Reuter在參考了球隊的農場深度、目前大聯盟球員陣容和球隊購買力後，預測了以下幾隊會在五年後城為大聯盟進攻最兇猛的球隊。

第一名的教士隊擁有30之球隊中最深厚且充滿高天賦的農場系統，包括百大新秀第二名的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、擊球能力出色的烏里耶斯（Luis Urias）跟米吉亞（Francisco Mejia），還有他們在休賽季以10年3億美元網羅的馬查多。另外雖然哈斯默（Eric Hosmer）、邁爾斯（Wil Myers）兩人的合約看起來不是很理想，但他們兩人都是能有點績效的球員。

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小塔提斯。（資料照，法新社）

第二名的費城人也跟教士相似。他們用3.3億美元的合約搶下將進入生涯黃金期的哈波（Bryce Harper），還有從水手交易來的席古拉（Jean Segura）。農場裡面也有Alec Bohm、Adam Haseley、Mickey Moniak等高順位新秀。

哈波。（資料照，法新社）

第三名的洋基在五年後陣容還會有著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），以及托瑞斯（Gleyber Torres）和安杜哈爾（Miguel Andujar）兩位極具潛力的年輕人，以及休賽季簽下七年長約的希克斯（Aaron Hicks）。

農場裡的佛羅里歐（Estevan Florial）速度與長打能力兼具，有著明星潛質，還有Everson Pereira和Antonio Cabello都擁有高天花板。

史坦頓。（資料照，法新社）

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