NBA》暴龍伊巴卡揮拳揍人 代價禁賽3場、千萬薪水沒了

暴龍前鋒伊巴卡（右）昨天和騎士球員克里斯（左）大打出手。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）昨天和騎士球員克里斯（Marquese Chriss）發生衝突，雙方大打出手，都遭驅逐出場。NBA官方今天表示，伊巴卡禁賽3場，而克里斯則遭禁賽1場。

暴龍昨天在第三節剩下1秒，要用長傳方式進行最後一擊，伊巴卡想跳起來接球，卻被克里斯推倒在地，伊巴卡當下不滿，直接上前鎖喉，兩人大打出手，最後都被裁判驅逐出場。這是伊巴卡在10年的NBA生涯中第8次被趕出場，克里斯則是生涯第3次。

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《ESPN》報導，伊巴卡被禁賽3場，並失去44萬8276美元（約1391萬新台幣）的薪水；而克里斯遭禁賽1場，扣薪2萬2111美元（約新台幣68萬）。

暴龍下場對上湖人，伊巴卡開始禁賽；而克里斯則是在今天對七六人之戰就要服禁賽。

暴龍前鋒伊巴卡（右）昨天和騎士球員克里斯（中）大打出手。（資料照，今日美國）

暴龍前鋒伊巴卡將被禁賽3場。（資料照，美聯社）

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