殘念！《ESPN》公布2019全球人氣女運動員 還是沒小戴

小威廉絲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》今日發布2019年的世界最知名25位女運動員排行，美國網球女將小威廉絲強據榜首。羽球共有三名好手入選，但卻沒有我國的球后戴資穎。

完整排名請見此

此名單是根據Google搜尋次數、場外代言以及社群媒體追蹤人數進行評選，25人中網球選手佔了11人，小威排第一、俄羅斯美女莎拉波娃排第二、印度前雙打球后米爾札（Sania Mirza）排第三，第四名是丹麥甜心沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）。

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第五名是印度羽球前球后賽娜（Saina Nehwal），她也是非網球項目中最高者，羽球還有其他兩名好手入選也都是印度人，包括辛度（PV Sindhu）排在第9位、以及專打女子雙打的古塔（Jwala Gutta）（現已退役）排第19。

賽娜。（資料照，美聯社）

最近要結婚的高爾夫女將魏聖美排第12、美國體操好手拜爾絲（Simone Biles）排第13、中國游泳好手傅園慧排名第16。

《ESPN》2019年全球25大人氣女運動員排名

1.小威廉絲／網球／美國

2.莎拉波娃／網球／俄羅斯

3.米爾札／網球／印度

4.沃茲妮雅琪／網球／丹麥

5.賽娜／羽球／印度

6.大威廉絲／網球／美國

7. 馮恩（Lindsey Vonn）／滑雪／美國

8.哈勒普／網球／羅馬尼亞

9.辛度／羽球／印度

10. 克羅伊金（Chloe Kim）／滑雪／美國

11.大坂直美／網球／日本

12.魏聖美／高爾夫／美國

13.拜爾絲／體操／美國

14.柯珀／網球／德國

15. 阿莎蓮卡／網球／白俄羅斯

16.傅園慧 ／游泳／中國

17. 瑪麗科姆（MC Mary Kom）／拳擊／印度

18. 莉德琪（Katie Ledecky）／游泳／美國

19. 古塔（Jwala Gutta）／羽球／印度

20. 帕洪（Mariana Pajon）／自由車／哥倫比亞

21. 史蒂芬絲（Sloane Stephens）／網球／美國

22. 摩根（Alex Morgan）／足球／美國

23. 薇楚（Tessa Virtue）／花滑／加拿大

24. 穆古魯莎／網球／西班牙

25. 扎吉托娃（Alina Zagitova）／花滑／俄羅斯

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