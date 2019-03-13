MLB》「太空王」挨國民大物新秀雙響砲 自覺節奏未到位

韋蘭德。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕春訓前三場比賽自責分率僅1.08的太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）今天慘遭國民三轟砲擊，先發五局丟掉4分，吞下春訓第一敗，整體自責分率上升到3.38。

國民隊兩位大物新秀今天都有好表現。頭號新秀中外野手羅布雷斯（Victor Robles）四次打擊上壘三次，跑出兩次盜壘成功；而二號新秀、同時也是高居官網十大游擊新秀第六名的Carter Kieboom更是正面從韋蘭德手上打出雙響砲，有三分打點。

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KIE-@Nationals' No. 2 prospect Carter Kieboom launches a go-ahead 2-run -- his 2nd #SpringTraining homer -- in tonight's action vs. the #Astros. Gameday/watch live: https://t.co/LOz9fVc7qL pic.twitter.com/amlId1hyBC — MLB Pipeline （@MLBPipeline） 2019年3月12日

韋蘭德：「我今天有點找不到節奏，這是春訓要做的事，現在也要將局數拉長了，所以很多部分都要去做調整。之後我還有很多工作要做。」

被問到有關於Kieboom的雙響砲，韋蘭德說：「我一點都不了解他，不過他似乎有能力可以打好速球。」

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