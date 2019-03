MLB》「太空王」挨國民大物新秀雙響砲 自覺節奏未到位

韋蘭德。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕春訓前三場比賽自責分率僅1.08的太空人王牌韋蘭德(Justin Verlander)今天慘遭國民三轟砲擊,先發五局丟掉4分,吞下春訓第一敗,整體自責分率上升到3.38。

國民隊兩位大物新秀今天都有好表現。頭號新秀中外野手羅布雷斯(Victor Robles)四次打擊上壘三次,跑出兩次盜壘成功;而二號新秀、同時也是高居官網十大游擊新秀第六名的Carter Kieboom更是正面從韋蘭德手上打出雙響砲,有三分打點。

KIE-@Nationals' No. 2 prospect Carter Kieboom launches a go-ahead 2-run -- his 2nd #SpringTraining homer -- in tonight's action vs. the #Astros. Gameday/watch live: https://t.co/LOz9fVc7qL pic.twitter.com/amlId1hyBC