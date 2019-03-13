NBA》克服20分落後劣勢 詹皇砍36分助湖人中止5連敗

詹姆斯灌籃得分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況不佳的湖人，今天靠「詹皇」詹姆斯（LeBron James）砍36分，他還在比賽中多次上演灌籃秀，助湖人克服20分落後，終場以123：107逆轉擊敗東部倒數第三的公牛，湖人也中止5連敗。

首節湖人僅得到16分，第一節就落後對手18分，第二節中一度落後到達20分，但湖人這時開始追分，單節得到39分，半場打完湖人只有5分落後。

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詹姆斯灌籃得分。（美聯社）

易籃後，湖人隊從剩下4分52秒開始，打出一波24：3的攻勢，湖人這節得到43分，三節完反以98：84領先。末節公牛一度追到4分差，但詹姆斯這時跳出，連拿9分奠定勝基，湖人最後以16分之差獲勝，中止近期的5連敗。

詹姆斯今砍進36分。（美聯社）

詹姆斯此戰上場33分鐘，全場23投15中，得到36分10籃板，另有2次抄截。替補的卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）得到24分，庫茲馬（Kyle Kuzma）21分，朗度（Rajon Rondo）14分10助攻，麥基（JaVale McGee）10分11籃板、賞3次火鍋。

詹姆斯今砍進36分。（法新社）

公牛方面，中鋒R.羅培茲（Robin Lopez）20分7籃板，波特（Otto Porter Jr.）19分9籃板，鄧恩（Kris Dunn）18分9助攻，阿西迪卡諾（Ryan Arcidiacono）14分，馬卡南（Lauri Markkanen）11分。

湖人替補卡德威爾波普得到全隊次高的24分。（美聯社）

公牛中鋒R.羅培茲（中）今得到20分、抓下7籃板。（美聯社）

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