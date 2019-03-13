NBA》勇士教練抱怨被抓包急滅火 D.格林淡定回應

D.格林。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士教練柯爾（Steve Kerr）被抓包在比賽罵子弟兵，引發軒然大波，事後他向媒體解釋是「解讀錯誤」，今事主D.格林（Draymond Green）表示，他不會在意此事，彼此並無隔閡。

柯爾日前對太陽的比賽，疑似說出「我受夠Draymond！（I'm so fxxking tired of Draymond）」，但柯爾強調，這是讀唇語的人搞錯，「我是在說我不能認同Draymond這場比賽的打球方式。」

請繼續往下閱讀...

今D.格林練球結束後被媒體包圍，他認為大家都太過度反應，「這對我來說並不算什麼，我敢跟你保證，很多時候教練真的受夠球員，球員也抱有同樣想法，所以我不會覺得他是在攻擊我。」

被問到兩人之間是否不合，D.格林否認，「我們之間沒有任何問題，沒必要多加澄清。」

勇士明將前往火箭主場踢館，衛冕軍以45勝21敗排西部龍頭，但近況起伏不定，緊追在後的金塊和火箭對王位虎視眈眈，勇士稍有不慎可能會跌落龍頭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/