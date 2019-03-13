棒球沒人氣？《ESPN》百大人氣運動員只有他入選...

C羅傲視群雄。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》今公布2019年世界體壇百大人氣運動員，萄牙足球巨星C羅連續4年稱霸、效力於湖人的NBA球星詹姆斯名列第二，3到10名依序是阿根廷足球明星梅西、巴西內馬爾、格鬥高手麥葛雷格、網球傳奇費德爾、印度板球巨星Virat Kohli、網球納達爾、NBA勇士球星柯瑞、高爾夫名將老虎伍茲。

完整名單請見此

詹姆斯排名百大人氣運動員第二名。（美聯社）

此名單是根據Google搜尋次數、場外代言以及社群媒體追蹤人數進行評選，C羅在這三項都傲視群雄。百名中足球員佔了多數，棒球只有一人入選，是今年以破紀錄大約轉戰費城人的哈波，排名第99名。

請繼續往下閱讀...

哈波是棒球唯一入榜。（資料照，USA TODAY Sports）

籃球方面，除了詹姆斯和柯瑞以外，勇士杜蘭特排第11名；雷霆魏斯布魯克排第45，塞爾提克厄文47，火箭哈登49，灰狼羅斯54，另外「甜瓜」安東尼65，火箭保羅70，勇士K.湯76，巫師豪爾德84，公鹿G.亞德托昆波85，拓荒者里拉德87，活塞葛瑞芬100，前NBA湖人隊、中國易建聯也入榜，排名第86。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/