MLB》法官今天又開轟 春訓OPS高達1.423（影音）

賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導］洋基隊明星右外野手「法官」賈吉今天揮出一發兩分砲，春訓22個打席中的7支安打有4支是全壘打，OPS高達1.423。而洋基也在第八局下半逆轉最後打敗金鶯。

Aaron Judge bashes his fourth home run of 2019 for the Yankees!



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除了法官有開轟表現，替補捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）和先發中外野的賈納（Brett Gardner）也都有開轟。不過有外界認為可能補上輪值空缺的羅艾西加（Jonathan Loaisiga）這場比賽只投兩局就丟了5分，春訓自責分率高達10.00。

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THAT. BALL. WAS. CRUSHED.



Brett Gardner absolutely obliterates his 3rd home run of the spring!



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另外在休賽季苦練防守的安杜哈爾今天也有一次防守美技演出。前七局打完仍落後的洋基靠著東岡凱爾的陽春砲在內，單局敲出三支安打，而金鶯後援投手吉文斯（Mychal Givens）也控球失準奉送兩個保送，單局敲進三分，終場以8：7打敗金鶯。

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