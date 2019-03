MLB》法官今天又開轟 春訓OPS高達1.423（影音）

賈吉。(法新社)

〔體育中心/綜合報導]洋基隊明星右外野手「法官」賈吉今天揮出一發兩分砲,春訓22個打席中的7支安打有4支是全壘打,OPS高達1.423。而洋基也在第八局下半逆轉最後打敗金鶯。

Aaron Judge bashes his fourth home run of 2019 for the Yankees! Watch LIVE: https://t.co/TkFMIzQE2v pic.twitter.com/P9yBFNUFDT

除了法官有開轟表現,替補捕手東岡凱爾(Kyle Higashioka)和先發中外野的賈納(Brett Gardner)也都有開轟。不過有外界認為可能補上輪值空缺的羅艾西加(Jonathan Loaisiga)這場比賽只投兩局就丟了5分,春訓自責分率高達10.00。

THAT. BALL. WAS. CRUSHED.



Brett Gardner absolutely obliterates his 3rd home run of the spring!



#YANKSonYES pic.twitter.com/sivmHatoug