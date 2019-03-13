網球》印地安泉大爆冷 球王喬科維奇、球后大坂直美都遭淘汰

印地安泉網賽，球王喬科維奇爆冷止步32強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP1000等級印地安泉網賽今天爆出大冷門，球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天遭非種子選手、德國35歲老將科爾施瑞柏（Philipp Kohlschreiber）直落二，止步32強；而球后大坂直美則是在16強賽中敗給瑞士好手班西琪（Belinda Bencic），兩位世界第一如今都遭到淘汰。

喬科維奇先前和科爾施瑞柏交手9次，取得8勝1敗的優勢，但喬帥今天竟以兩個4：6，不敵世界排名第39的科爾施瑞柏，無緣16強。喬科維奇全場5次破發只有1次破發成功。

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德國35歲老將科爾施瑞柏闖進16強。（法新社）

科爾施瑞柏下場將面對法國「跳跳虎」蒙菲爾斯（Gael Monfils），雙方生涯15次交手，科爾施瑞柏以2勝13敗居於下風。

衛冕冠軍、當今球后大坂直美今天止步女單16強。（美聯社）

去年在印地安泉奪冠的大坂直美，今天在第四輪16強賽以3：6、1：6不敵大會第23種子班西琪，提前出局、衛冕失敗。

大坂直美今年1月在澳網奪冠後，和德國籍教練貝金（Sascha Bajin）中止合作，2月的杜拜女網賽就一輪遊打包回府。

瑞士好手班西琪晉級女單八強。（法新社）

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