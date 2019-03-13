NBA》「字母哥」展現全能日常 公鹿收服鵜鶘

亞德托昆波繳全能數據。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」G.亞德托昆波 （Giannis Antetokounmpo）今拿24分、9籃板、5助攻，展現全能「日常」，全隊6人得分達雙位數，終場以130：113送鵜鶘4連敗。

公鹿是聯盟第一支鎖定季後賽的球隊，現在他們要力求鎖定例行賽最佳戰績，保有季後賽主場優勢，今公鹿對上西部排名後段班的鵜鶘，上半場打完就取得12分領先。

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雙方在第三節上演飆分大戰，A.戴維斯（Anthony Davis）展現強大的個人能力獨攬17分，但公鹿布洛格登（Malcolm Brogdon）和米德爾頓（Khris Middleton）合作拿23分，公鹿不讓鵜鶘有任何反擊機會，一路保持領先到比賽終了。

公鹿先發5人得分皆破十，米德爾頓23分居次，布洛格登拿18分，布雷德索（Eric Bledsoe）14分、6籃板、5助攻，公鹿51勝17敗依舊是全聯盟最佳。

A.戴維斯摘21分。（美聯社）

藍道（Julius Randle）的23分為鵜鶘隊最高，A.戴維斯21分、12籃板，米勒（Darius Miller）的13分為替補最佳。

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