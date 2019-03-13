NBA》杜蘭特、厄文今夏轉戰尼克？ 巴克利直言兩人不夠格

杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）、塞爾提克明星後衛厄文（Kyrie Irving）今年夏天可成為自由球員，兩人皆被傳出可能季後會轉戰尼克，但知名球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）日前上節目時直言，這兩位的內心都不夠強硬，無法在紐約打球。

主持人問巴克利，若杜蘭特轉戰尼克，會給他什麼建議？但巴克利卻回，「你沒強硬到能在紐約打球。」巴克利接著說，「厄文是名非常好的球員，杜蘭特也是很棒的選手，但我不確定他們的心志能否在紐約打球。這些傢伙總是抱怨媒體的提問，也許紐約不適合他們。」

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杜蘭特在2016年夏天轉戰勇士，為球隊奪得兩次總冠軍，連兩年都榮獲總冠軍MVP，本季出賽65場，平均每場有27.4分、6.7顆籃板、5.7次助攻；今年夏天就能再跳出合約，成為自由球員；厄文在2017年轉戰綠衫軍塞爾提克，本季出賽56場，場均有23.4分、7助攻。但杜蘭特、厄文兩人本賽季都曾不滿媒體的提問。

此外，由於厄文先前對媒體不友善，他今天特別對媒體表示歉意，「我處理的方式並不完美，犯了很多錯誤，我承擔所有責任，我道歉，一直都沒有說正確的話。」厄文說，「我是一個會犯錯的正常人，對我來說，可能是因為太執著要證明別人是錯的，養成很多不好的習慣。」

厄文。（資料照，今日美國）

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