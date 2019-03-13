MLB》想長留紐約 德葛隆對合約談判感到樂觀

德葛隆。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕2018年國聯塞揚獎得主德葛隆（Jacob deGrom）自二月以來就在與大都會進行有關延長合約的談判，不過一直都沒有動靜。為此德葛隆表示他仍保持正面態度。

「我希望被視為球隊未來的一份子，那絕對是我想要的」德葛隆表示。「我們會一直等到春訓結束，我仍然很樂觀。」，不過德葛隆表示目前談判主要是交由他的經紀人負責，他自己也避免回答大多數的問題。

請繼續往下閱讀...

德葛隆陣營要求大都會要在開季前完成所有談判，不過目前只剩下兩週時間。大都會隊總管范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）也拒絕透露有關談判的任何細節。而若是雙方未能達成共識，那德葛隆將會在今年球季結束後成為自由球員。

而德葛隆也將要主投大都會今年的開幕戰，屆時將要在客場對上國民隊的三屆塞揚得主薛哲（Max Scherzer）。「我很期待開幕戰。薛哲是你會想要挑戰的對手，他是棒球界最好的投手。這也是我第一次主投開幕戰，我非常期待那場比賽。」德葛隆說道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/