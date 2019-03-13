網球》費爸印地安泉賽開啟「上帝模式」 四強有望對納達爾

費德爾輕取瓦林卡，晉級16強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安泉大師賽32強賽上演「瑞士大戰」，費德爾（Roger Federer）花費不到1小時，以6：3、6：4輕取瓦林卡（Stan Wawrinka），晉級16強。

費德爾賽前取得21勝3敗的對戰優勢，今對上瓦林卡表現依舊相當強勢，費德爾靠著行雲流水的攻勢在第6局率先破發，以6：3先聲奪人。到了第二盤，費德爾維持火燙狀態，早早在第3局就突破瓦林卡發球局，以6：4再下一城。

請繼續往下閱讀...

費德爾（右）擊敗瑞士同胞瓦林卡（左）。（美聯社）

費德爾整場比賽沒有被對手逼出任何破發點，59分鐘神速收下勝利，《Tennis Channel》推特放上賽末點影片，以「上帝模式（God Mode）」讚嘆費德爾的神勇狀態。

費德爾下輪對手為24歲英國好手艾德蒙（Kyle Edmund），沒有交手紀錄，而費德爾在籤表下半區最大對手納達爾（Rafael Nadal）今以6：3、6：1晉級，雙方有機會在四強交手，再次上演「費納對決」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/