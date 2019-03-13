田徑》無畏奧運高標準 鄭兆村、黃士峰拚「一槍定勝負」

〔記者卓佳萍／新北報導〕2019年新北市青年盃田徑錦標賽今天早上舉行公開男子組標槍決賽，國內標槍雙俠鄭兆村、黃士峰現身，引起場邊騷動，人人一支手機搶拍，鄭兆村擲出81公尺89，打破先前黃士峰的大會紀錄81公尺48。

鄭兆村今天6擲當中僅有2次成功成績，但都突破80公尺大關，分別是第三擲80公尺81、第六擲81公尺89，他表示，這場狀態調整不錯，是今年首度嘗試全程助跑，模擬正式比賽，先前港都盃只做半程，這次把速度也加進來。

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鄭兆村以81.89公尺的成績打破新北市全國青年盃田徑錦標賽大會紀錄。（記者陳志曲攝）

東京奧運男子標槍參賽標準為85公尺，創下歷屆最高，不過對於亞洲紀錄保持人鄭兆村來說，算是小菜一疊，他表示，拚達標基本上沒有太大問題，沒有設定哪一場比賽就要達標，接下來5月有不少國際賽，機會很多。

鄭兆村高中時期就打破全國紀錄，但兩度與奧運擦身而過，倫敦奧運、里約奧運前夕都有狀況發生，鄭兆村表示，會記取過往的經驗，叮嚀自己減少犯錯，但不會因此變得小心翼翼，「我還是我。」

去年動刀的黃士峰身體恢復約8成，他今天擲出78公尺41，拿下第二名，他將挑戰連續兩屆參加奧運，他霸氣表示，當然希望透過直接達標去奧運，畢竟自己最佳也有86公尺64，而且直接達標也不用夜長夢多。

鄭兆村。（記者陳志曲攝）

鄭兆村。（記者陳志曲攝）

鄭兆村。（記者陳志曲攝）

去年動刀的黃士峰身體恢復約8成，他今天擲出78公尺41。（記者陳志曲攝）

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