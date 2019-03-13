足球》歐冠之王！C羅狂上演帽子戲法 率祖文特斯逆轉晉8強

C羅賽後慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕無愧歐冠之王美名！葡萄牙足球巨星C羅在台灣時間今天凌晨的歐冠16強賽事中，憑一己之力將祖文特斯從淘汰邊緣挽回，本屆6場原本只進1球的他，此役上演帽子戲法，率隊以3：0大勝西班牙馬德里競技，總分也以3：2逆轉晉級八強。這是他個人連續9年打進歐冠8強，也追平梅西保持的歐冠8次帽子戲法紀錄。

剛開賽第4分鐘，由於C羅在門前和馬競門將歐布拉克（Jan Oblak）撞倒在一塊，一旁掃射入網的祖文後衛奇耶里尼（Giorgio Chiellini）進球被判無效。不過C羅在第27分鐘接獲貝納德斯奇（Federico Bernardeschi ）的助攻，以頭球破門。

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下半場開賽不到3分鐘，換坎塞羅（João Cancelo）助攻C羅頭球，雖然歐布拉克飛身撲救擋出，但球門線科技顯示球已經越過球門線，進球有效，C羅梅開二度。

第84分鐘，貝納德斯奇持球入禁區被推倒，判罰點球，由C羅操刀射入球門左下角，最終尤文圖斯就以3：0大勝馬競，C羅也將個人歐冠進球數推進到了125球紀錄

C羅上半場首顆入球。（美聯社）

C羅下半場再度頭球破網。（歐新社）

C羅本場第二顆頭球破門。（美聯社）

C羅下半場靠點球完成帽子戲法。（美聯社）

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