MLB》天天五罐紅牛喝六年 洋基火球男決心戒掉

坎利。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕2017年被交易到洋基的坎利（Tommy Kahnle）去年表現大幅下滑，不但失去了過往動輒飆到三位數的火球，還因傷缺席了大半季時間。

而坎利也決心力圖重拾過往身手，首先他減去了25磅，「我在休賽期努力鍛鍊，試著用正確的方式飲食。」他說道，「現在我只是集中精力，讓自己回到兩年前的狀態，把2018年拋諸腦後。」另外他也決定要戒掉紅牛能量飲料，過去六年他已經習慣每天喝掉五罐紅牛和兩杯咖啡。

請繼續往下閱讀...

「他們只是希望我健康，看起來像以前的我，」坎利說。「現在我感覺我是完全健康的，是一個好的開始。我知道我需要去競爭球隊名單，但我不會去注意這一點，我會專注於我自己身上，無論需要我做什麼來留在球隊中，我都會去做。」

總教練布恩（Aaron Boone）也很滿意子弟兵的狀態：「我想他（坎利）能找回他去年的速度，你可以從他控球的狀態和打者揮棒的樣子看出來。他的投球機制很棒，非常自然而且簡單。他度過了一個很不錯的休賽季。」



還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/