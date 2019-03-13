NBA》七六人險勝騎士 恩比德當英雄卻自稱「垃圾」

恩比德關鍵時刻挺身而出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今碰上聯盟後段班騎士，浪費最多16分領先，險些被對手翻盤，雖然最後仍以106：99奪勝，但大功臣恩比德（Joel Embiid）賽後卻說自己是「垃圾」。

七六人首節打完取得雙位數領先，但騎士一路窮追猛打，末節一波11：0猛攻逼近比分，兩隊展開拉鋸戰，恩比德爆扣讓七六人在最後1分鐘保有3分領先，加上防守建功，搧掉齊吉克（Ante Zizic）的上籃，恩比德穩穩把握4罰機會，七六人終場以7分差險勝。

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恩比德關鍵時刻扮救世主，贏得爆滿掌聲，觀眾高喊MVP的聲浪不絕於耳，本場比賽恩比德拿17分、19籃板、4阻攻，數據十分出色，然而賽後他卻說自己是垃圾，「我應該更專注防守，做好自己的工作才是，總之很高興我們贏得勝利。」

七六人另有5人得分達雙位數，共B.西蒙斯（Ben Simmons）的26分最高，騎士菜鳥塞克斯頓（Collin Sexton）同樣有26分，但最終反撲失利，無緣挑戰2連勝。

B.西蒙斯奪26分。（今日美國）

騎士菜鳥塞克斯頓拿26分。（美聯社）

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