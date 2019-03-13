2019運動在南科 世界球后戴資穎二度代言

世界球后戴資穎16日將出席擔任「2019運動在南科」代言人，再度與科技部長陳良基聯手打場友誼賽，讓球迷相當期待。圖為去年友誼賽情況。（南科管理局提供）

〔記者萬于甄／台南報導〕台灣羽球好手戴資穎雖沒能在全英羽球公開賽拿下3連霸，但仍穩坐世界球后寶座，全力備戰4月馬來西亞及新加坡的公開賽，雖戴資穎3月下旬暫無公開比賽，不過其今年再度受邀擔任2019運動在南科代言人，16日將與科技部長陳良基聯手打場友誼賽，讓球迷相當期待。

南科管理局今年再度邀請球后戴資穎及科技部長陳良基擔任「2019運動在南科」的代言人，16日活動當天除舉辦千人健走、園遊會、運動體驗區等週邊活動外，也安排戴資穎與陳良基聯手PK南科羽球隊冠軍台積電，讓大家一睹球后打球的風采。

請繼續往下閱讀...

南科管理局表示，因體育館場內座位有限，入場名額一開放隨即全數秒殺，不過，無法入場的球迷也不用擔心，屆時會在活動現場架設電視牆，提供大家觀賞精彩賽事，同時，提醒報名參加健走者當天早上8點半前需完成報到手續，除可獲得園遊券、摸彩券外，完成健走還可獲得限量運動毛巾。

南科管理局也說，近年南科園區提供多元的運動設施，3月底亦將舉辦高科運動公園開幕系列活動，持續以全民健走、球類比賽、夜跑等活動吸引從業員工「運動在南科」，積極推展園區運動風氣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/