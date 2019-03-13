羽球》大馬賽籤表出爐 戴資穎八強戰有望強碰依瑟儂

戴資穎。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕4月2日到7日舉行的超級750馬來西亞公開賽，五個單項的32籤出爐，女單方面，尋求衛冕的我國球后戴資穎首輪要碰上前中國國家隊、2017年移籍香港的鄧旋，若連過兩關打進八強，遇上的種子選手可能是宿敵、泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon），若晉級四強則可能遇到中國陳雨菲，或是印度好手辛度。

其他女單世界排名前10高手，包括奧原希望、山口茜、何冰嬌、賽娜也都有報名此站賽事，被列在籤表下半區。

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男單方面，我國一哥周天成首輪要遇上中國名將林丹；王子維首戰則要強碰丹麥一哥安賽龍。罹患鼻咽癌休養多時的大馬「拿督」李宗偉，預定於此站復出，首戰就要碰上印度一哥斯里坎特（Srikanth Kidambi）。

大馬前球王李宗偉將復出。（資料照，美聯社）

至於男雙，今年開始在國際賽合拍的李洋／王齊麟籤運不佳，首輪就要碰上世界第一的印尼組合吉德翁／蘇卡穆約。此外，廖敏竣／蘇敬恆、盧敬堯／楊博涵也有參加。女雙則有許雅晴／胡綾芳一組參賽。

台灣混雙組合王齊麟／程琪雅首輪要遇上中國組合王懿律／黃東萍，此外李洋／楊景惇也合拍出賽。

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