2019國際自由車環台賽「浪漫台三線站」 319新竹縣站出發

新竹縣副縣長陳見賢（左6）、客委會產經處產業行銷推廣科科長楊秀禎（左5）今天跟浪漫台3線上的鄉鎮市首長、議員等一起替「2019國際自由車環台賽」造勢。（記者黃美珠攝）

［記者黃美珠／竹縣報導］「2019國際自由車環台賽」今年將從17日起到21日分成5站環台一周！其中第2度出現的「浪漫台三線站」由新竹縣、苗栗縣、以及台中市串起，全長158.5公里。其中新竹縣境內55.5公里長賽道，將在19日早上9點半在竹北市啟動出發，途經的6個鄉鎮市發動了6個社區、9個國中小在沿途替來自30多個國家、22支勁旅的2O0多個自由車選手加油打氣。

新竹縣政府今天為了這場盛事舉辦造勢記者會，由兼任新竹縣體育會理事長的副縣長陳見賢主持，客委會產業經濟處產業行銷推廣科科長楊秀禎也到場協助宣傳。

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楊秀禎說，這場賽事非常特別，除了第2度新設「浪漫台三線站」，國際總會去年見識到了客家族群的熱情，這次特別派出國際觀察員隨賽將就近觀察各站表現，如果通過這些觀察員的觀察，很有可能讓這個比賽因此被升級為環法賽事的等級。

她也肯定新竹縣為此，沿途將出動6個鄉鎮市、6個社區、以及9所國中小師生所組成的啦啦隊相迎。

她認為浪漫台3線上所謂的浪漫，指的就是客家族群特有的熱情，希望藉著這個比賽讓世界看見客家。

陳見賢說，這場賽事全程將透過FOX SPORTS、EURO SPORTS等國際體育台轉播，另外國內也有電視台安排網路直播，希望鄉親屆時配合相關的必要交管，並在跟各國選手喜相逢時不吝給予鼓勵，展現客家人的好客熱忱。

「2019國際自由車環台賽」新竹縣準備好6鄉鎮、6社區、9所學校師生，要熱鬧相迎了！（記者黃美珠攝）

新竹縣政府警察局表示，19日當天9點半鳴槍出發以後，他們先在竹北市東興路口到自強北路口往西（縣府）方向的光明6路東2段，以及光明6路東2段路口（新竹喜來登大飯店前）到文山路口的自強北路北上車道，都實施單向車道封閉的管制。

自強北路右轉進入118號縣道後變成新埔文山路，且從這個路口一直到關西鎮明德路口，遇有有中央分隔島的路段，就是西往東、朝台3線方向的車道封閉；如果是沒有中央分隔島的路段，就全線分段管制。

從關西明德路銜接上省道台3線南下後，在57公里處到90.5公里處因有中央分隔島，所以這區域的南下車道封閉，其餘沒有中央分隔島的路段，全線分段管制。

過了北埔進入寶山，在竹43線的11公里處開始，一直到峨眉鄉竹81線1公里處，則是沿線全線封閉。

新竹縣副縣長陳見賢（左6）、客委會產經處產業行銷推廣科科長楊秀禎（左5）今天跟浪漫台3線上的鄉鎮市首長、議員等一起替「2019國際自由車環台賽」造勢。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（右5）、客委會產經處產業行銷推廣科科長楊秀禎（左5）今天跟浪漫台3線上的鄉鎮市首長、議員等一起替「2019國際自由車環台賽」造勢。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（左4）、客委會產經處產業行銷推廣科科長楊秀禎（左3）今天跟浪漫台3線上的鄉鎮市首長、議員等一起替「2019國際自由車環台賽」造勢。（記者黃美珠攝）

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