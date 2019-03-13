田徑》胡家蓁百米破最佳達標亞錦賽 躍升歷年第四傑

國立高雄師大胡家蓁以11.72秒的成績拿下新北市全國青年盃田徑錦標賽公開女子組100公尺第一名。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕高雄師大短跑女將胡家蓁金天在新北市青年盃田徑賽公開女子組100公尺預賽跑出11秒55、決賽跑出11秒72，其中她以預賽成績達標卡達亞錦賽，並升上歷年第四傑。

胡家蓁預賽跑出11秒55，躍升國內女子百米第四傑，她坦言，連自己都很驚喜，預賽跑起來相當流暢，希望自己今年能穩定維持成績。

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繼世大運個人賽後，胡家蓁再度取得國際賽個人項目門票，她希望，自己可以在國際賽取得好成績，不過聽聞亞錦賽於卡達舉辦，她表示，自己不太習慣搭長途飛機，可能要吃暈機藥才行。

公開男子組100公尺也傳出破聲，台體大王偉旭改練100公尺一年後，成績維持穩定，今於決賽跑出10秒41，打破魏溢慶去年締造的10秒54大會紀錄，100公尺高男組則由魏泰陞10秒39摘金，但超風速，破大會不算。

原本練400公尺的王偉旭表示，轉換100公尺後，常常懷疑自己的動作，現在協調性各方面，比較習慣百米的節奏，今年賽季目標是跑進10秒30，「想看到2字頭」，去年全大運他跑出10秒34創最佳。

新化國中「紅色閃電」魏浩倫今天在國男組100公尺決賽跑出10秒70，打破廖偉安10秒91大會紀錄。

國立高雄師大胡家蓁以11.72秒的成績拿下新北市全國青年盃田徑錦標賽公開女子組100公尺第一名。（記者陳志曲攝）

台體大王偉旭。（記者陳志曲攝）

臺南市新化國中魏浩倫以10.70秒的成績，打破新北市全國青年盃田徑錦標賽國中男子組100公尺大會紀錄。（記者陳志曲攝）

臺南市新化國中魏浩倫以10.70秒的成績，打破新北市全國青年盃田徑錦標賽國中男子組100公尺大會紀錄。（記者陳志曲攝）

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