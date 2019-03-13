拳擊》世界女拳王！新竹女拳王陳念琴世界排名積分第一

女拳擊選手陳念琴在歐洲巡迴賽中已奪下2金1銀，世界排名積分第一名。（照片由市府提供）

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府表示，近日世界拳擊總會AIBA公佈最新世界拳擊排名，其中新竹「拳擊女王」陳念琴在女子拳擊69公斤量級組以總積分1357.5分名列第一；堪稱世界女拳王。為迎戰2020東京奧運，陳念琴今年開始「以賽代訓」，參加「歐洲巡迴賽」迎戰各國好手，3場巡迴賽共8戰，已奪下2金1銀佳績，期許持續高昂氣勢，朝2020東京奧運邁進。

市府表示，此次「歐洲巡迴賽」陳念琴參加「瑞典-黃金女郎拳擊邀請賽」、「匈牙利拳擊公開賽」與「保加利亞拳擊公開賽」，3場國際邀請賽在當地至少都有10年以上的舉辦經驗，其中匈牙利比賽為第63屆，而保加利亞拳擊公開賽也有70年歷史，各國參賽水準都高。

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教練柯文明說，越接近東京奧運，各國選手的企圖心展現無疑，多數國家隊都會透過參與不同國際賽事，進行東京奧運的熱身，這三項國際邀請賽中會碰上世界盃、奧運等級的選手，而這樣的賽事挑戰度及難度不亞於正式國際拳擊賽事，對於選手來說都是極好的經驗。

陳念琴在3場歐洲巡迴賽中，每場都挺進冠亞軍之戰，奪下2金1銀成績，並獲選為「瑞典-黃金女郎金腰帶」獎。「對於獲得三項獎牌非常興奮！」陳念琴坦言，為期21天的巡迴賽事，非常耗體力，但除去長時間的航行所帶來身體的不適和面對賽事壓力，能夠專注在緊湊的賽事挑戰當中，是非常好的訓練機會。

教育處表示，陳念琴在國訓中心接受體能及專業運動訓練後，成長幅度快速且更平穩、成熟，而接受世界各國不同選手的打法戰術磨練，持續保有積極進攻，將繼續朝2020東京奧運目標前進。

陳念琴。（照片由市府提供）

在歐洲巡迴賽中已奪下2金1銀。（照片由市府提供））

陳念琴朝2020東京奧運目標前進。（照片由市府提供）

陳念琴。（照片由市府提供）（

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