HBL》對決不敗能仁 光復教頭盼「喬神」為歷史定位奮戰

HBL高中籃球聯賽男、女4強8支隊伍，13日一同出席賽前記者會，表達奪冠決心。（記者張嘉明攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中甲級籃球聯賽本週末將在台北小巨蛋點燃戰火，今邀請男女4強球隊談決賽備戰，首度闖進決賽的光復高中成為焦點，教練陳定杰以「三民五虎」比喻，要球員們放手一搏為自己的歷史定位努力。

光復今年在中鋒「喬神」喬楚瑜帶領下，一舉殺進決賽，陳定杰表示，如果他能正常發揮，確實能帶動隊友，但仍得要其他隊友的幫忙，「大家互補，如果只有喬楚瑜一人，我們也沒辦法打進決賽。」他表示，自己會以過去「三民家商五虎」做比喻，「或許大家不一定會記得每年冠軍是誰，但具有歷史定位的三民五虎會一直被提起，我也希望他打出屬於自己的定位。」

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光復高中喬楚瑜。（資料照，記者林正堃攝）

至於首戰將面對不敗之師能仁家商，陳定杰說：「壓力都在對手身上，他們有輸不得的壓力，我們就享受比賽就好。」

首度登上小巨蛋，喬楚瑜透露心情很興奮，最近大家也都積極的看影片做準備，「我們會提早北上備戰，最後兩場比賽了，要放手一搏。」

另外一場男子準決賽部分，去年季軍南山高中，首戰將碰上高苑工商，爭奪冠軍戰門票。

HBL高中籃球聯賽男、女4強8支隊伍，13日一同出席賽前記者會，表達奪冠決心。（記者張嘉明攝）

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