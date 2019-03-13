台塑連9年贊助台灣體壇，「桌球神童」林昀儒等明日之星獲益。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台塑企業暨王詹樣公益信託連續9年贊助國內運動員，包括「桌球神童」林昀儒等32位新生代選手獲益，我國桌球協會理事長林茂榮表示，感謝台塑這些年來大力支持台灣優秀年輕選手，讓他們無後顧之憂在國際舞台發光發熱，這也是企業家回饋社會最無私的奉獻。

自2015年開始接受贊助的林昀儒，去年勇奪保加利亞、香港公開賽21歲組男單冠軍，外加瑞典公開賽成年組雙打金牌，強大接班潛力展露無遺，林昀儒上台致詞時說：「台塑為台灣培育出許多璀璨的明日之星，若沒有這些企業贊助，就不會有現在的我，很感謝台塑對體壇的付出貢獻。」

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台塑企業暨王詹樣公益信託代表王文堯表示，秉持著取之社會、用之社會的這股信念，積極推動社會公益活動，並持續投入台灣體育運動，至今已邁向第9年，歷年累計贊助選手達254人次，投入金額高達2.5億元，選手們總計獲得266座國際賽冠軍，成果非常亮眼。

今年「燃星計畫」贊助選手，包括目前世界男單排名28的17歲小將林昀儒，以及黎昕陽、林家瑄、蔡育勤；網球駱建勳、吳東霖、何承叡、許育修、李亞軒、徐竫雯、葛藍喬安娜、楊亞依、撞球吳坤霖、柯秉中、許睿安、唐境霆、葉鎮綸、柯秉漢、吳式濠、王琬菱、陳佳樺、李心語、范育瑄、魏子茜、古正晴、牟可由、羽球陳子睿、鄭凱文。另有「未來之星」網球曾俊欣、梁恩碩、高爾夫程思嘉、李旻等。

台塑連9年贊助台灣體壇，許多運動明日之星獲益。（記者梁偉銘攝）

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