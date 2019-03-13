排球》四強中最矮隊伍 宜蘭囝仔不服輸摘縣史首座排球金盃

礁溪國中排球隊成軍四年，今年在國中組甲級聯賽摘冠，是隊史也是縣史首冠。（記者張議晨攝）

〔記者張議晨／宜蘭報導〕礁溪國中排球隊平均身高僅170公分，是本屆甲級聯賽4強隊伍中，最矮的勁旅，但人小志氣高，從四強賽打到冠軍戰，球員靠著不服輸意志，摘下本屆全國甲組聯賽冠軍，也是全縣首冠，為宜蘭爭光。

礁溪國中排球隊最早屬社團性質，4年前才正式成立體育班，球員多來自礁溪及頭城國小，小球員身高不如人，全隊41人僅2人身高超過180，卻擁有自信及驚人爆發力，4年來拿下多座冠軍金盃。

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今年甲級聯賽，冠軍戰與台北市北安國中對壘，靠鬥志、拚勁以直落三擊敗尋求連霸的北安國中，摘下隊史及縣史首冠。

「宜蘭小孩不怕吃苦！」球隊教練陳昶輔說，球員最重要的是自信心，為了達成贏球目標，學生除了接受嚴格培訓，還要調整他們的心理素質，從預賽到決賽，慢慢修正心理及練習成果，加上優異團隊默契，是他們在球場上致勝關鍵。

礁溪國中排球隊員陳柏勳，拿下甲級聯賽最有價值球員，他秀出手肘傷痕，顯示苦練成果。（記者張議晨攝）

長期給予支持的宜蘭縣排球委員會主委蕭錫鑫說，礁溪國小發展排球已有30年，代表宜蘭縣拿下多座賽事冠軍，礁溪國中許多球員就是來自礁溪國小；由於國小階段就扎下深厚基礎，加上小球員對自我的要求，才能在全國賽事摘冠。

礁溪國中排球隊摘冠為全鄉大事，今校方安排球隊繞行礁溪市區遊行，宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀今也前往學校頒發獎學金，期許排球隊再接再厲，繼續為宜蘭爭光。

礁溪國中排球隊員陳柏勳，拿下甲級聯賽最有價值球員，他秀出手肘傷痕，顯示苦練成果。（記者張議晨攝）



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