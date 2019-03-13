中職》統一獅主場開幕戰 兩大百勝強投回娘家

獅隊30週年開幕戰將邀郭源治與謝長亨擔任嘉賓。（統一獅球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒元祖球隊統一7-ELEVEn獅，今年將迎接隊史榮耀30年，3/24、3/30及3/31在特別主場賽事舉辦「榮耀30系列-經典OB再現」，台南主場開幕戰當日特別邀請郭源治及謝長亨回到台南棒球場熟悉的家，與棒球迷進行見面會活動。

郭源治於日本職棒曾拿下百勝百救援榮耀紀錄，1997年返台加盟統一獅，單季拿下5勝3敗，也成為當時職棒熱潮與話題，也是台灣棒壇焦點矚目。謝長亨自1991年效力統一獅，為球隊王牌主力投手，職棒球員11年生涯，拿下百勝榮耀紀錄，成為許多投手追求嚮往挑戰的目標。

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3/24統一獅台南主場開幕戰，賽前也特別邀請兩位百勝強投─郭源治及謝長亨，於台南棒球場戶外舞台與球迷一起TALK聊天，分享棒球場上點滴故事。賽前球隊也會特別製作回顧影片，邀請大家一起來回顧兩位經典ＯＢ選手榮耀時刻。

而除了榮耀時刻TALK SHOW外，當天也特別舉辦統一獅經典ＯＢ選手簽名會，屆時歡迎各位老球迷一起進場回味、新球迷一起認識統一獅經典ＯＢ榮耀時刻。

3/30、31「榮耀30系列-經典OB再現」第二波活動，也將邀請其他統一獅經典選手回到台南棒球場溫暖的家，正確出席選手將另行公佈。

3/24、3/30及3/31「榮耀30系列-經典OB再現」，球團邀請球迷一起共襄盛舉，目前預售票全台統一超商ibon售票系統熱賣中。

郭源治百勝。（統一獅球團提供）

謝長亨百勝。（統一獅球團提供）

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