HBL》首戰對決「小綠綠」 永仁吳瑋茹：要戰勝過去的自己

HBL高中籃球聯賽男、女4強8支隊伍，13日一同出席賽前記者會，表達奪冠決心。（記者張嘉明攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中甲級籃球聯賽本週末將在台北小巨蛋點燃戰火，今邀請男女4強球隊談決賽備戰，女子組不敗之師永仁高中首戰將碰上今年從資格賽打起的北一女中，永仁隊長吳瑋茹表示，防守將是決勝關鍵。

永仁上季僅拿下第4名，今年捲土重來氣勢如虹，尚未嘗過敗仗滋味，4強戰首場將碰上北一女中，吳瑋茹分析，防守將是重點，「對手身材較為矮小，我們主要還是以內線帶動外圍進攻。」

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身為隊長，吳瑋茹也鼓勵大家，不要有壓力，好好的享受比賽，「要勇於挑戰自己，戰勝2年前甚至是6年前的自己。」

另一場4強賽事，將由南山高中對決挑戰3連霸的普門中學，普門「雙十女孩」陳芷英說：「把自己調整的最好，盡力幫助球隊。」

永仁吳瑋茹。（資料照，記者林正堃攝）

普門陳芷英。（資料照，記者陳志曲攝）

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