日職》吳念庭替補上場敲安 熱身賽打擊率3成75

西武獅吳念庭。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職熱身賽琦玉西武獅與歐力士猛牛對決，西武台灣小將吳念庭今天替補上場，擊出一支安打，目前熱身賽打擊率來到3成75。

吳念庭今天在第七局二出局，秋山翔吾安打後上場，擊出一支游擊方向安打，形成一、二壘有跑者，接著岡田雅利擊出內野滾地球形成滿壘，可惜木村文紀未能把握機會，讓西武在這局最終無功而返。吳念庭在第九局第二次上場打擊，他在兩出局後擊出二壘方向滾地球出局，本場比賽2打數1安打，熱身賽出賽6場，一共8打數3安打，有一支二壘安打，選到1次保送，被三振1次，打擊率為3成75。

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今天這場比賽西武與歐力士9局打完以2：2握手言和，西武源田壯亮單場兩支二壘安打，是西武表現最好的打者，歐力士的指定打擊吉田正尚，今天2打數2安打，熱身賽打擊率高達5成56。投否部分，西武今天先發投手多和田真三郎主投4局，保送三振各2，被打4安失掉1分，歐力士先發松葉貴大主投5.2局，送出4保送4三振，被敲5安失掉2分。

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