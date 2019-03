MLB》洋基腦溢血投手遭下放 感人故事畫上休止符

法庫哈被下放小聯盟。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊今天宣佈,將去年因腦動脈瘤破裂造成腦溢血暈倒,隨後靠著驚人的意志力回到球場的法庫哈(Danny Farquhar)給下放小聯盟,總教練布恩(Aaron Boone)表示,他還不需要太過著急。

法庫哈在去年的一場比賽投完後,就因為腦溢血暈倒被緊急送醫,他在手術後成功保住性命,並在季末與洋基隊簽下小聯盟合約。他也在今年春訓復出,雖然遭到對手打爆,卻還是受到全場觀眾以及隊友的歡呼,當時他也自嘲,從來沒在掉5分後還有這麼多人跟他擊掌。

請繼續往下閱讀...

Welcome back, Danny! Your strength and dedication are an example to us all. pic.twitter.com/0uLE9DJHfe