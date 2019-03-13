MLB》洋基腦溢血投手遭下放 感人故事畫上休止符

法庫哈被下放小聯盟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天宣佈，將去年因腦動脈瘤破裂造成腦溢血暈倒，隨後靠著驚人的意志力回到球場的法庫哈（Danny Farquhar）給下放小聯盟，總教練布恩（Aaron Boone）表示，他還不需要太過著急。

法庫哈在去年的一場比賽投完後，就因為腦溢血暈倒被緊急送醫，他在手術後成功保住性命，並在季末與洋基隊簽下小聯盟合約。他也在今年春訓復出，雖然遭到對手打爆，卻還是受到全場觀眾以及隊友的歡呼，當時他也自嘲，從來沒在掉5分後還有這麼多人跟他擊掌。

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Welcome back, Danny! Your strength and dedication are an example to us all. pic.twitter.com/0uLE9DJHfe — New York Yankees （@Yankees） 2019年3月2日

今天洋基決定將他下放到小聯盟，法庫哈在今年春訓出賽3場比賽，投2局被打4支安打，送出5次保送沒有三振，失掉6分防禦率高達27.00。在洋基隊今年牛棚人選幾乎已經確定的當下，洋基隊並沒有太多讓法庫哈發揮的空間，因此才會做出下放他的這項決定。

布恩指出，他認為法庫哈現在只需要投球就好，洋基球團認為他能夠回到過往的身手，但他需要出賽時間，而且不能太過著急，但他現在已經比起預期還要恢復很多了。

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