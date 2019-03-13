SBL》燈光美、氣氛糟 台銀逆轉金酒沒人看

金門酒廠主場日活動，現場架設大螢幕與特殊場燈。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕第16季SBL今日在板橋體育館開戰，更是睽違1季，再度於週三晚間進行季賽，以及「破天荒」首次安排1場賽事，早已無緣季後賽的台銀末節展開大逆襲，最終以90：73擊敗金酒，金酒的主場日不僅少了人氣，還遭到逆轉，堪稱悲情。

為了迎接職業化，SBL從今日起將展開21天單日1場賽事，由7支球團輪流舉辦主場日活動。不過，今日為週三，即使開放學生持學生證免費進場，觀眾席上仍是空位超多，進場人數不到百人，使得整個場面格外冷清，球員、教練的喊叫聲都能清晰聽見，形成場上激戰、觀眾席冷颼颼的詭異場面。

請繼續往下閱讀...

金酒為本季首支舉辦主場日活動的球隊，即使賽前送出限量100張球隊海報，以及先發球員開賽前送上5顆簽名球，但球迷似乎不願買帳。

金酒主場日活動架設大螢幕與特殊場燈。（記者陳志曲攝）

金酒主場日活動，只要入場都可以免費得到一張海報。（記者陳志曲攝）

金酒本季對戰台銀5次，坐擁4勝1敗優勢，此役卻浪費大半領先時間，末節被台銀逆轉，無緣在冷清的主場日獲勝，戰績17勝14敗排名聯盟第3，但領先第4的璞園只剩0.5場勝差。全隊表現最佳為佐藍23分，夏普繳出15分、23籃板，無奈末節團隊只進帳13分，種下敗因。

至於台銀雖已經無緣季後賽，但球隊依舊奮力出擊，洋將天使此仗貢獻32分、11籃板及4阻攻，本季狀元陳昱瑞轟進22分，創個人生涯新高，近3戰場均21分，有望榮膺年度最佳新人王。而李維哲11分、陳順詳10分，皆對贏球有功。

金酒夏普（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

金酒佐藍（左）跳起將球傳出。（記者陳志曲攝）

金門酒廠總教練吳俊雄。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行總教練韋陳明。（記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/