中職》江辰晏熱身賽超猛 對台日韓職投18局失1分、飆20K

統一獅江辰晏熱身賽合計18局只掉1分，送出20K。（資料照，記者吳清正攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕統一獅左投江辰晏春訓熱身表現超優，今天中職公辦熱身賽對中信兄弟，他先發5局用了73球，僅被敲出2支零星安打，飆4K、1保送，無失分，連同先前3場自辦熱身賽，江辰晏總計投了18局只失1分，狂飆20K，只有1次保送。

2月20日在日本高知統一獅對西武獅熱身賽，江辰晏先發4局被敲2安無失分，投出2K；2月27日對韓職斗山熊二軍，他先發4局被敲1安無失分，最後9個出局數都飆三振；3月6日對富邦悍將，江辰晏先發5局被敲5安，挨蔣智賢陽春砲掉1分，另飆5K。

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事實上，去年季後挑戰賽對富邦悍將，江辰晏先發3.2局被敲6安，失3分都是責失吞敗，總冠軍賽對Lamigo桃猿，他先發1局被狂敲6安失3分，還挨王柏融陽春砲，最終無關勝敗，表現並不理想。

不過，去年11月台日職棒對抗賽江辰晏先發3局未被敲安，飆3K、1保送，無失分，表現相當亮眼，延續至今年春訓熱身賽也有好表現，獅隊總教練黃甘霖甚至推薦子弟兵去打年底世界12強賽。

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