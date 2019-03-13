UBL》文大爆冷不敵嘉大 衛冕軍拚晉級壓力大

嘉義大學爆冷擊敗衛冕軍文化大學。（大專體總提供）

〔體育中心／綜合報導〕107學年度大專棒球聯賽持續開打，在複賽一勝難求的嘉義大學今以6：4爆冷擊敗衛冕軍文化大學，笑納八強複賽首勝，也把衛冕軍逼入絕境。若文大想闖進四強，下一戰對上台灣體大就有不能輸的壓力。

文化大學先發曾柏融開局就不穩，先對詹銘修投出保送，接著被李信佳敲出安打，李皓偉安打幫助嘉義大學先馳得點。三局下，嘉大攻勢再起，詹銘修、莊季霖接連安打進佔得點圈，高宸軒撈一支二壘安打帶有1分打點，跑者莊季霖再趁曾柏融牽制失誤得分，嘉大3：0領先。

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四局上，嘉大內野也出狀況，二壘手李韋儁抓雙殺發生暴傳，姚冠瑋跑回文化大學第1分。不過四局下，嘉大攻勢再起，中心棒次莊季霖和高宸軒相繼棒打姚杰宏，擴大至6：1領先。

五局上，文大代打的陳真安打建功，送回壘上跑者李凱威，幫助球隊追回1分，八局上，文大攻佔滿壘，郭天信高飛犧牲打搶下1分，代打蔣少宏再補上安打，追到2分差距，九上嘉大推出李孟瑋關門，他也順利守成，幫助嘉義大學順利在複賽開胡。

嘉義大學複賽首勝就是擊敗衛冕軍文化大學，總教練鍾宇政表示，「主要是複賽前3場打得不是非常好，今天勝敗沒有壓力，給球員盡情發揮，加上有電視轉播，球員打出了自己的價值。」

嘉大先發洪紹恩被教練點名是勝利功臣之一，但他前陣子狀況調整不佳，球速和控球都不好，今天對文化大學拿下勝利，他很感謝教練的肯定，表示沒有辜負老師的期望，「大一就對文化投先發還拿下勝利，三振對方第四棒的感覺真爽！」

嘉大全場14支安打攻下6分，莊季霖和高宸軒合計敲4安貢獻4分打點。莊季霖表示，「比賽前靠友誼賽維持手感，狀況一直都很好。」而複賽對戰國體轟出陽春砲的高宸軒，此戰也維持火燙手感，4打數2安打，安打都是二壘安打，敲進3分打點。

嘉大教練點名先發投手洪紹恩是今天勝利功臣之一。（大專體總提供）

嘉大莊季霖。（大專體總提供）

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