羽球》殺球速度比F1還快！丹麥好手正式打破李宗偉紀錄

丹麥男雙好手寇丁在2017年１月的印度聯賽打出一記高達426公里的殺球。（資料照，取自印度聯賽推特）

〔體育中心／綜合報導〕丹麥男雙好手寇丁（Mads Pieler Kolding）在2017年１月的印度聯賽上一記高達426公里的殺球，近日終於獲得《金氏世界紀錄》認證，也打破了大馬球王李宗偉保持的羽壇最快殺球時速紀錄。

當提到球速最快的運動不少一直覺會認為是網球或棒球，不過其實輕盈的羽球，才是真正的「球速之王」，羽球幾乎是全身性運動，羽球選手得具備相當多不同的能力，除了基本的身體素質，速度、反應力、彈跳力、協調性等都是勝負。

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原紀錄253.55英里（408公里）時速，是馬來西亞一哥李宗偉在2015年香港公開賽上創造的，締造金氏世界紀錄，也得到了世羽聯的認可，而寇丁在2017年1月9日，打出一記時速達426公里的扣殺，雖然這記最速扣殺最後沒能幫助球隊贏球，不過仍打破李宗偉保持的世界紀錄。

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雖然寇丁的殺球成功取得《金氏世界紀錄》認證，但如果把場外練習算進去，寇丁的紀錄恐怕還是遜色不少，2013年李宗偉和同胞前國手陳文宏在替與球品牌做測試時，當時曾殺出456公里，陳文宏更以493公里寫下非比賽中最速殺球的紀錄。

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