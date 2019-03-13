中職》2.2局無失分強勢回歸 黃恩賜投球很亢奮

中信兄弟投手黃恩賜。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉市報導〕今天中職公辦熱身賽統一獅以7:4擊敗中信兄弟，江辰晏先發5局被敲2安，無失分拿下勝投，表現亮眼。

獅隊全場敲出10支安打，包括蘇智傑第2局轟陽春砲，以火力擊潰對手。蔗總認為，蘇智傑如果不受傷，今年全壘打王和打點王，至少可以拿到其中一個獎項。

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統一獅四棒蘇智傑於第二局敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

兄弟雖輸球，但也不是沒收穫，前年底黃恩賜動右手肘韌帶置換手術，今年首度投入完整春訓，昨他後援2.2局未被敲安，無失分、飆4K，最快球速148公里，這也是他開刀之後，單場最多投球數的比賽，他表示，上去投球有點亢奮，對自己投球狀態感到滿意，直球速度有慢慢回來。

此役6局上黃恩賜登板中繼，該局兄弟總教練柏那就上場叮嚀，黃恩賜透露，伯納告訴他，「怎麼一直丟變化球，你直球品質這麼好，應該大膽去丟才對。」

聽進伯納的叮嚀，黃恩賜接連解決幾名打者，然而八局上先抓兩個出局數，接著投2壞球後，伯納上投手丘，直接把黃恩賜換下來。

黃恩賜表示，當時他感覺右手有點「輕輕」的，抓不到控球感覺，教練可能基於保護立場，才把他換下來。

中信兄弟艾銳克。（記者廖耀東攝）

統一獅投手江辰晏。（記者廖耀東攝）

中信兄弟投手王奕凱。（記者廖耀東攝）

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