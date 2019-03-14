桃猿、羅德交流賽開打 今日賽事預告與轉播

葉家淇扛交流賽首戰先發。（資料照，記者黃耀徵攝）

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一早就有NBA賽事轉播，由西部前段班雷霆在主場迎戰籃網，籃網近日拿下4連勝，狀況不錯。另一場則是火箭迎戰勇士，西部兩大強權交手，勢必精采可期。

Lamigo桃猿昨天全隊前往日本千葉縣，今日將與日職羅德展開連續兩天的交流戰，兩場先發敲定為葉家淇及李茲，由ELEVEN SPORTS1在台灣時間12點整Live轉播。

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<p>NBA

07：00 籃網 vs. 雷霆 緯來體育

09：30 勇士 vs. 火箭 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

MLB春訓

09：00 教士 vs. 天使 FOX體育、FOX體育3台

桃猿、羅德交流賽

12：00 桃猿 vs. 羅德 ELEVEN SPORTS1

日職熱身賽

17：00 巨人 vs. 軟銀

中職官辦熱身賽

18：35 中信兄弟 vs. 富邦悍將 ELEVEN SPORTS1

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