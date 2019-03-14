中職》羅德隊早稻田高材生 單挑台灣暴力猿

羅德隊推出早稻田高材生小島和哉迎戰桃猿。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒羅德隊推出早稻田高材生小島和哉，14日中午12點在千葉ZOZO海洋球場單挑台灣暴力猿打線，中職2連霸的桃猿隊同樣推出21歲小鮮肉葉家淇，來場先發左投打對決。

桃猿隊13日晚上先進ZOZO海洋球場練球，總教練洪一中當起餵球投手，羅德是桃猿最熟悉的日職球隊，2014年以來已經對戰14場，不過過去幾年都在石垣島羅德春訓基地對打，不然就是在桃園球場，這次桃猿包括林泓育、藍寅倫、陳俊秀等中心打線都到羅德踢館，對於能在日職球隊主場出賽，猿隊都很期待。

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桃猿派出21歲的葉家淇扛先發。（資料照，記者林正堃攝）

羅德22歲左投小島和哉曾入選2014年亞洲青棒錦標賽日本隊，四強賽曾對台灣隊中繼2.1局無失分，是日本3:2獲勝功臣之一。小島和哉曾在甲子園先發8.2局投182球，因腳抽筋退場無法完投，球隊因此落敗而淚灑球場。

小島和哉從浦和學院畢業後進入日本名校早稻田大學，他的球速可飆到147公里，2018年參加日職新人選秀會第3輪被羅德網羅，被羅德高度期待。

小島和哉單挑台灣暴力猿打線。（圖片取自推特）

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