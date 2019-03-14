MLB》胡智為後援1.2局失4分 熱身賽防禦率高達27

台灣好手胡智為今天後援1.2局失4分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天兵分兩路，其中一場對皇家的熱身賽，台灣好手胡智為後援投1.2局狂失4分，春訓防禦率高達27。印地安人終場以7：17慘敗。

前兩局打完印地安人以3：6落後，胡智為今天在3局下登板，連續解決兩人後，蓋拉格（Cam Gallagher）敲安、Humberto Arteaga揮出帶有1分打點的三壘安打，漢米爾頓（Billy Hamilton）獲得保送，並盜上二壘，胡智為及時讓Adalberto Mondesi敲滾地球出局，化解失分危機。

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第4局胡智為遇到亂流，1出局後，高登（Alex Gordon）敲安，索勒（Jorge Soler）擊出二壘安再得1分。2出局後，奧英斯（Chris Owings）再敲二壘安打添1分，胡智為這時被打退場，由Matt Whitehouse接替投球。但他一上場就被蓋拉格轟兩分砲，讓胡智為多掉1分。

總計胡智為1.2局投球，被敲5安打，失掉4分，三振、保送各1次。目前他在熱身賽出賽3場，共4局投球，防禦率高達27，吞下1敗。

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