NBA》嫌勇士球迷不夠熱情 K.湯普森發文致歉

K.湯普森。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕勇士前一場意外敗給西部墊底的太陽,球星K.湯普森(Klay Thompson)賽後就說勇士主場缺乏熱情,希望球迷能為他們加油。K.湯普森今在推特上發文致歉,表示沒有不尊重球迷。

《ESPN》報導,K.湯普森當時表示,「我希望我們能有更多觀眾參與。」他說,「我知道這不是季後賽,但這是我們在甲骨文球場的最後一個賽季,至少你要站起來、尤其是在比賽開始的時候。我們需要那能量,特別是在今年,要每晚都能集氣是很困難的,還有季後賽要打。」

不過,K.湯普森今天在推特上發文致歉,「我熱愛勇士大家庭,我們擁有運動界最棒的球迷,在甲骨文球場,我依靠著他們的能量。我沒有不尊重的意思。」

勇士隊因為與場館的租約到期,本賽季是最後一年使用甲骨文球場,下個賽季將前往舊金山。

I love DubNation. We have the greatest fan base in sports. We feed greatly off their energy in Oracle and I meant no disrespect. #timetogotowork #roadwarriors