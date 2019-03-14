NBA》嫌勇士球迷不夠熱情 K.湯普森發文致歉

K.湯普森。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士前一場意外敗給西部墊底的太陽，球星K.湯普森（Klay Thompson）賽後就說勇士主場缺乏熱情，希望球迷能為他們加油。K.湯普森今在推特上發文致歉，表示沒有不尊重球迷。

《ESPN》報導，K.湯普森當時表示，「我希望我們能有更多觀眾參與。」他說，「我知道這不是季後賽，但這是我們在甲骨文球場的最後一個賽季，至少你要站起來、尤其是在比賽開始的時候。我們需要那能量，特別是在今年，要每晚都能集氣是很困難的，還有季後賽要打。」

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不過，K.湯普森今天在推特上發文致歉，「我熱愛勇士大家庭，我們擁有運動界最棒的球迷，在甲骨文球場，我依靠著他們的能量。我沒有不尊重的意思。」

勇士隊因為與場館的租約到期，本賽季是最後一年使用甲骨文球場，下個賽季將前往舊金山。

I love DubNation. We have the greatest fan base in sports. We feed greatly off their energy in Oracle and I meant no disrespect. #timetogotowork #roadwarriors — klay thompson （@KlayThompson） 2019年3月13日

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