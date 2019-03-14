MLB》隨隊出征客場有望先發 林子偉手感燙拚開季

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前還在大聯盟春訓奮鬥的台將只剩3人，效力紅襪的林子偉熱身賽手感火燙，出賽9場打擊率高達3成75打擊率，雖然連續3場未上場，但總教練柯拉（Alex Cora）透露，熱身賽客場之旅將會帶上他，有望以先發之姿上場。

洋基明後兩天將在客場出戰老虎和洋基，兩戰先發投手分別派出E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）和維拉斯奎茲（Hector Velázquez），確定隨隊出征的除了林子偉外，還有史威哈特（Blake Swihart）、德弗斯（Rafael Devers）、班尼泰迪（Andrew Benintendi）、赫南德茲（Gorkys Hernandez）和布蘭茲（Bryce Brentz）。

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紅襪重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）因背部緊繃將高掛免戰牌，將缺席客場賽事，總教練柯拉表示，馬丁尼茲將留下來治療，恢復狀況良好的話，可能會先讓他在小聯盟進行復健。

林子偉今年熱身賽表現比往年亮眼，出賽9場維持3成75打擊率，攻擊指數突破1以上，且內、外野都可以守，力拚卡位開季25人名單。

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