歐冠》梅西梅開二度率隊破紀錄 巴薩連12年晉八強

梅西神勇表現幫助巴薩擊敗里昂晉級8強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠盃16強第二輪賽事，巴塞隆納於主場迎戰來自法甲的里昂，兩隊第一輪在里昂主場0：0戰成平手，這場比賽靠著梅西（Lionel Messi）梅開二度，外加2次助攻的神勇表現下，巴薩以5：1大勝里昂晉級，巴薩破歐冠盃紀錄，已連續12年晉級8強。

比賽第16分鐘，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suárez）在禁區內被犯規，幫巴薩要到一顆12碼罰球，並由隊長梅西操刀主罰命中，1：0巴薩先取得上風，比賽第31分鐘，蘇亞雷斯接獲隊友阿圖爾（Arthur Melo）妙傳後擺脫防守者，再一個橫傳球給庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）輕鬆破門，巴薩2：0領先。

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下半場第58分鐘，巴薩的布斯克斯（Sergio Busquets）頭錘解圍未將皮球頂遠，里昂的圖薩爾（Lucas Tousart）在禁區內用胸口停球後直接起腳射門得分，里昂追回1球，比賽第78分鐘，梅西一個精彩的變向帶球，晃掉眼前兩名防守者後直接射門，門將未能將球攔下，巴薩拉開比分至3：1。

已攻得3球的巴薩火力持續放送，比賽第81分鐘，梅西再次創造得分機會，從右路一個完美的橫傳球至左路，皮克（Gerard Piqué）直接將球推射進網，比賽第86分鐘梅西再次送出助攻給隊友，這次受益者是替補上陣的登貝萊（Ousmane Dembélé），接獲梅西從中路的傳球後射門得分，終場巴薩5：1血洗里昂晉級歐冠盃8強。

這場比賽梅西斬獲2球，也讓他以8球成為本季歐冠進球王，暫時與拜仁慕尼黑的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）並列。

巴薩正朝著隊史第3次單季3冠王之路邁進，目前西甲積分63分領先第2的馬德里競技7分，西班牙國王盃則已晉級決賽，歐冠盃則是成功晉級8強，先前兩次3冠王分別是2008─2009年賽季和2014─2015年賽季。

這場比賽巴薩控球時間來到55%，里昂則是45%，巴薩19次射門包含10次射正，里昂11射門則只有2次射正。

本場比賽斬獲1球的巴西中場庫蒂尼奧（圖中）。（歐新社）

圖薩爾（圖左）攻下里昂本場唯一1球。（美聯社）

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