MLB》紅雀王牌趕不上開季 歸隊後角色未定

馬丁尼茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕過去兩年都是紅雀隊開幕戰先發投手，王牌馬丁尼茲（Carlos Martinez）近期因肩傷停機好一段時間，而球團也在稍早宣布馬丁尼茲將確定要從傷兵名單開季。

馬丁尼茲將在一週內重返投手丘練投，為此總教練席爾特（Mike Shildt）感到相當振奮，「如果情況沒有好轉我們不會推進到下一階段的復建行程，而他現在已經準備好了，他已經利用了這段時間來強化他的身體。」

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「我不想太操之過急，」馬丁尼茲透過翻譯說道。「我只想讓我的肩膀重拾力量，讓球隊能在需要我的時候上場投球。」去年馬丁尼茲在一季當中進了三次傷兵名單，整季僅先發18場比賽，而在九月回歸時也只能以後援身分出賽。目前球隊方面表示仍在考慮馬丁尼茲歸隊後的角色，有可能會先以牛棚投手回到陣中。

談到自己的角色定位，馬丁尼茲說道：「我是一名先發投手，不過我也非常樂意以另一種方式幫助球隊。」

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