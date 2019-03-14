MLB》「雷神」熱身賽先發5.2局飆5K 卡諾再開轟

Thor got ‘em with the heat and the filth. #SpringTraining pic.twitter.com/3GcXLvs93I — MLB （@MLB） 2019年3月13日

〔體育中心／綜合報導〕大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）今天在熱身賽對太空人先發，主投5.2局送出5次三振，加上卡諾（Robinson Cano）敲兩分砲，大都會終場以2：1獲勝。

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辛德加德首局控球不穩，狄亞茲（Aledmys Diaz）敲安，柏格曼（Alex Bregman）獲保送，辛德加德連續解決2人，化解危機。從第2局至第5局，辛德加德沒有被敲安，只投出1保送，6局上1出局後，狄亞茲敲安，辛德加德用變化球三振柏格曼，教練團上場將他換下。

大都會「雷神」辛德加德。（今日美國）

總計辛德加德今投5.2局用77球，僅被敲2安，送出5次三振、投出2次保送，沒有失分。他目前在熱身賽先發4場，防禦率僅1.88，但他14.1局投球中丟出多達7次保送。

卡諾。（法新社）

大都會打線則靠卡諾（Robinson Cano）的兩分砲，幫助球隊贏球。今年轉戰大都會的卡諾，熱身賽出賽9場，26打數有11安打，包含2轟、6分打點，打擊率高達0.423。

太空人王牌柯爾（Gerrit Cole）先發4.2局被敲4安，包含一發兩分砲，失掉2分，送出4次三振。柯爾至今在熱身賽先發4場，防禦率僅1.69。

太空人王牌柯爾。（今日美國）

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